Tunnel23.com baut App für Inder-Hood

In dem Service werden die vertraglich vereinbarten, verfügbaren Freiminuten und der durchschnittliche Minutenverbrauch pro Monat von Mobilfunk-Kunden in Relation gesetzt.



Das Service liefert mit dem Ergebnis Anhaltspunkte für Tätigkeiten, die in der errechneten Zeitspanne durchgeführt hätten werden können.



Tunnel23.com hat das Service für Tablet-PCs und mobile Endgeräte optimiert.

Credits:

Auftraggeber: tele.ring, Nicole Miklin;



Lead-Agentur: Blink;



Online-Agentur: Tunnel23.com; Beratung: Diego del Pozo; Design: Florian Rieder; Illustrationen: John Brito;



Media-Agentur: MediaCom Vienna.



