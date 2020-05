intFacebook gestaltete die Like- und Share-Buttons neu. Dieses Redesign ist wiederum das Ende der 2010 eingeführten und den unaufhaltsamen Aufstieg des Social Networks charakterisierenden Buttons mit dem Daumen. Ein echte Ikone der digitalen Welt. Laut Facebook war der Daumen zuletzt täglich 22 Milliarden mal auf "mehr als 7,5 Millionen Websites" zu sehen, was eine faszinierend hohe Branding-Kontaktquote ist. Und so sehen sie aus die neuen Buttons: