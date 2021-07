Trüber Sommerausblick

at // "Es sieht nicht sehr gut aus" für die ORF-Gesetzesnovelle, gibt ÖVP-Mediensprecher Karl-Heinz Kopf zu. Die Koalitionspartner SPÖ und ÖVP sind sich ziemlich uneins über das legistische Fundament des ORF. Streitthemen sind die Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrages, die Werbeberichtlinien sowie die Zukunft des Programms und Landesstudios des ORF. Die ÖVP will das Gesetz eingehender als der Koalitionspartner reformieren. Die bisherigen Sparmaßnahmen der ORF-Geschäftsführung seien "zu stark und zu simpel in Richtung Programm" fokussiert, erklärt Kopf. Bis zum 19. Dezember sollten die neuen Rahmenbedingungen beschlossen sein. APA/Kurier, Seite 2