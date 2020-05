Trotha wird Styria-Vorstand

Trotha verantwortet alle klasssichen Finanzressorts der Gruppe. Damit entlastet er wiederum die beiden Vorstände Wolfgang Bretschko und Klaus Schweighofer. In der neuen Dreier-Konstellation fungiert Bretschko als Sprecher des Vorstandes.



Trotha war von 2006 bis 31. Oktober 2010 Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Presse-Agentur und arbeitete in den vergangenen zwölf Monaten an der Übergabe seiner Aufgaben. Er wechselte 2005 von der Hamburger Verlagsgruppe Milchstrasse zur dpa. Bei der Verlagsgruppe stieg er als Chief Financial Officer aus. Davor war er acht Jahre für den Markenartikel-Konzern Unilever Deutschland in verschiedenen Managementpositionen tätig.



Bretschko und Schweighofer kommentieren Trothas Bestellung als "willkommene Ergänzung und Verstärkung des Vorstandsteams".



atmedia.at