Tropischer Sonnenbad-Zusatz

Die Hautpflege-Serie wird im Rahmen der Volksbank Beachchallenge am Point-of-Interest, in Schwimmbädern Österreichs, vorgestellt. Von 20. Juni bis 25. Juli macht Hawaiian Tropic in sieben Bädern Station. Dazu werden Chill-Out-Zonen mit Musik, Sonnenliegen, Airstream Trailer sowie Promotoren die die Pflege-Serie vorstellen und Sonnenanbeter beraten, aufgeboten. Ergänzt wird die Promotion-Tour durch die "Bagger-Challenge" und Gewinnspielen.