Tritthart, Weiss und Pivrnec jurieren in Cannes

Antonia Tritthart, in Cannes prämierte Geschäftsführerin von Traktor Wien, wurde in Cyber-Jury des Cannes Werbefestivals 2012 berufen. Andreas Weiss, Aegis Austria-CEO, gehört der Media-Lions-Jury und Dieter Pivrnec, Executive Creative Officer von Lowe GGK, der Direct Lions-Jury an.