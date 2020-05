tripwolf lockt von Punschständen weg

Jene, die am 29. November das erste tripwolf-Adventkalender-Türchen öffnen, stehen die Guides zu den Städten Rom, München, Zürich, Warschau und Innsbruck kostenlos zur Verfügung. Am 30. November sind Berlin, Madrid, Salzburg, Graz und Neapel an der Reihe.



Hartnäckige können bis 13. Dezember 74 tripwolf-Guides einsacken und sparen sich obendrein noch knapp 60 Euro, die sie in Strickmützen, Wollhandschuhe oder Krawatten für Anverwandte und Familien-Mitglieder als gelungene Weihnachtsüberraschungen investieren können.



Ohne App-Download wird es jedoch nichts mit den Guide-Geschenken.