Tripwolf frischt Reisebegleitung auf

Vorausschauende Menschen erhalten in den aktualisierten App-Versionen einen "Trip-Planer" zur Hand. Allerdings muss klarerweise die Destination feststehen und zumindest ein Tripwolf-Guide bezogen sein. Dann können Nutzer ihre Wege durch die, beispielsweise, zu besuchende Stadt festlegen, Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Bars, Clubs, Hotels, etc. definieren, in eine Karte übertragen und die Distanz der fixierten Route berechnen. Hinfahren muss das wissbegierige und fernsüchtige Tripwölfchen dann schon selbst.