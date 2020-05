Trionow wird Drei-CEO

Gleichzeitig mit diesen Neubestellungen wurde die Drei-Geschäftsführung erweitert. Thomas Malleschitz gehört als Chief Marketing Officer und Rudolf Schrefl als Chief Sales and Service Officer der Unternehmensführung an. Sabine Hogl ist die "einzige Konstante" in dem Gremium. Sie sitzt als Chief Financial Officer wie bisher fest im Sattel.

Hutchison 3G Austria-Geschäftsführung

Jan Trionow, CEO, 39, seit 2001 bei Hutchison 3G Austria; ab März 2005 Chief Technology Officer; davor Management-Positionen bei Mannesmann und Vodafone;

Matthias Baldermann, CTO, 45, Gründungsmitarbeiter von Hutchison 3G Austria; Director of Programme Management und für das NetCo 3, einem Tochterunternehmen verantwortlich;

Sabine Hogl, CFO, 46, seit 2004 bei Drei; zuvor CFO von Air Page Telekommunikation und davor für Etel Austria und die EMTS Technologie Holding tätig;

Thomas Malleschitz, CMO, 43, seit 2002 bei Hutchison 3G Austria; seit 2007 Director of Marketing; davor Kapsch AG und Austria Telecommunication;

Rudolf Schrefl, CSO, 43, seit 2002 bei Drei und seither Director of Sales and Customer Services; davor leitende Positionen bei Philips Dictation Systems, Boca Research, surfEU.com, CacheVision Inc.

