Trio Verlag launcht New Family E-Magazin

Das Magazin beleuchtet die Lebenswelt von Menschen, die ihre Kinder außerhalb des klassischen, konservativen Familien-Modells aufziehen (wollen oder müssen).



Die Inhalte der ersten Ausgabe heißen daher auch Mama allein zuhaus, Plötzliche Familie, Oma gibt Halt, Kostenpunkt Kind oder Zusammen ist man weniger allein.



New Family ist ein Kaufmagazin. Und wird über Amazon, iTunes, Thalia, Weltbild, Hugendubel, Google Play, Beam, DerClub, eBook.de, Buch.de, Buecher.de, etc. in den Markt abgesetzt und verkauf. Die erschienene Erstausgabe kostet 0,99 Euro.



Chefredakteurin ist Barbara Czermak, die als Autorin für Familien-Themen in der Vergangenheit für das Magazin Focus arbeitete und beispielsweise Chefredakteurin von Focus Schule war.



Der New Family herausgebende Trio Verlag gehört zur Münchener Ecomotive Media.