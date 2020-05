atDer Namenswechsel ist endgültig vollzogen. Trimedia firmiert nun endgültig unter Grayling. Bis auf diese Namensänderung bleibt in Österreich alles unverändert. Grayling beschäftigt weltweit 900 Mitarbeiter in 70 Büros in 40 Märkten. Lokale Grayling-Kunden können auf dieses Know-how zugreifen. Die Agentur repositioniert sich und drückt dies mit dem Claim "A different kind of thinking for a different kind of world" aus.