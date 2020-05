at, ch // Cadbury Switzerland Faguet vergibt den Auftrag zum Relaunch des Marken-Auftritts Trident.ch an das in Wien ansässige Unternehmen kju:. Die Weiterentwicklung des Web-Auftritts beginnt bei der Konzeption und geht über die optische Gestaltung bis zur technischen Realisierung. kju: verfügt aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Coca-Cola Schweiz über marktspezifisches Know-how. atmedia.at