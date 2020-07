Trennungs- und Verlustschmerz-Dramen in The Leftover

Die erste Staffel kommt mit zehn Episoden. Und weil die Serie von HBO kommt, hat sie in Deutschland und Österreich Sky. Zunächst unmittelbar nach der US-Erstausstrahlung in der Original-Version auf dem mobilen Mitnehmdienst Sky Go. Die synchronisierte Ausstrahlung der Serie erfolgt im Herbst 2014 über Sky Atlantic HD.



Unter anderem treten in The Leftovers Liv Tyler, die in Herr der Ringe so schöne Ohren hatte, und Justin Theroux, der in David Lynchs Mulholland Drive und Inland Empire zu überzeugen wusste, auf.