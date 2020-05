Trendsport Zeitungen totreden

Entwickelnde und entwickelte Märkte

Es ist richtig, bestätigt O'Reilly in Rahmen einer WAN-Konferenz in Barcelona, dass die Reichweiten in sich entwickelnden Märkten steigen während sie in entwickelten Märkten sinken. In Letzteren verbessert sich jedoch durch die dazugehörigen News-Portale die Gesamtreichweite der Zeitungsmarken. O'Reilly kritisiert, dass das Totreden von Zeitungen das Niveau einer neuen Sportart bekommen hat.