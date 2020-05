Traumlos, vierbeinerfrei

at // "Ich träume nicht", erklärt Christian Konrad im Interview mit der Tageszeitung Der Standard. Im Gegensatz zu Kronen Zeitung-Herausgeber Hans Dichand. "Ich beobachte, dass die ganz Nation aufgeregt ist, wenn Hans Dichand über seine Träume berichtet", konstatiert er. Die mediale "Aufrüstung" von Styria und Moser ändert nichts an der Raiffeisen-Strategie in der Mediaprint. Konrad: "Marktposition der Mediaprint bei der Krone-Verteilung halten, das Potenzial des Kurier heben." Dem "Standard" empfiehlt Konrad, sich angesichts der zukünftigen Printmedien-Wirklichkeit in Österreich um einen Partner umzusehen. Und Konrad hat im Gegensatz zu Dichand keine Hund, den er in Mussestunden streichelt.