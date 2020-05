Trackshittaz vs. Buranovskiye Babushki

Wobei dieser Buzz nicht aus der Heimat sondern zu 53 Prozent aus Schweden, zu 17 Prozent von englisch sprechenden Empfehlern, 16 Prozent Finnen und 14 Prozent spanisch sprechender Menschen kommt. Was die Gefälligkeit dieses sehr traditionellen Auftritts außerhalb Russlands erklärt.



Die Trackshittaz "wokin" seit 13. Jänner 2012 auf YouTube und das Video zu dem Track wurde zumindest 1,05 Millionen mal angespielt. 60 Prozent dieser Zuseher fanden Gefallen daran. 30 Prozent nicht. Seit 25. Februar 2012 initiierte der Song 19.544 Facebook-Shares, 18 Blog-Einträge und 3.081 Kommentare. Dieser Buzz ist zu 42 Prozent Schweden zugute zu halten. Deutschsprachige Shares machen 25, spanischsprachige 17 Prozent und auch in Rumänien löst das Duo Involvement aus.



Für die Buranovskiye Babushki begeisterten sich dagegen 77 Prozent ihrer YouTube-Audience. Die Freude und Verbreitung an deren Song nimmt seit einer Woche zu. Hinsichtlich der Shares der letzten 24 Stunden liegt das russische Frauen-Ensemble knapp vor Loreen, die für Schweden in Baku antritt, und hinter der Season-2-Preview von Game of Thrones, die wiederum marketingmäßig unterfüttert ist.