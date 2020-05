TourRadar erhält Business-Angels-Finanzierung

Blachford, einstens President und CEO von Expedia, investiert und berät Start-ups und kleinere Unternehmen. Darüber hinaus ist es er Venture Partner von Technology Crossover Ventures.



Trouvain war für BASF, BMG Entertainment, Electronic Arts, Activision Blizzard tätig und von April 2009 bis November 2012 CEO von HolidayCheck. Seit November 2012 ist er interimistischer CEO von Smartbox und seit Juni 2013 als Consultant tätig. Außerdem ist er Digital Ambassador von SevenVentures.



Prinz gründete f:wz aviation software mit und war Chief Marketing Officer des Unternehmens bis September 2010. Seither ist er Executive Principal von Sabre Airline Solutions.



Wagner ist, was an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt werden muss, Gründer und CEO von i5invest.



TourRadar ist in Österreich ansässig und wurde von den beiden Australiern Shawn und Travis Pittman 2010 gegründet. Sie führen das Unternehmen auch.



Beide wollen mit der Finanzierung die Markt-Position von TourRadar als "Vermittler von mehrtägigen Gruppenreisen sichern".



Was der Marktplatz laut eigener Definition kann, zeigt folgende Grafik: