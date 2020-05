Touristen bringen 25,7 Milliarden Euro Umsatz

atDie touristische Kaufkraft des Jahres 2012 in Österreich belief sich auf 25,7 Milliarden Euro. Und gilt damit als nahezu so bedeutsam wie das Kaufkraft-Volumen des Landes Oberösterreich in der Höhe von 27,6 Milliarden Euro. 73 Prozent dieses Umsatzes werden mit Gästen aus dem Ausland erwirtschaftet. Wie RegioData dazu ausweist, gaben Touristen im Vorjahr pro Kopf und Nächtigung 196,50 Euro aus. Im Jahr 2000 lag dieses Ausgaben-Niveau bei 100 Euro.