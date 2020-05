Totstellen für oder gegen die Neugier

ukDie zehnjährige Britin Azura Beebeejaun, in einer Vororte-Straße in Worcester lebend, avanciert zur Internet-Berühmtheit. Sie spielte mit ihrer Freundin in dieser Gasse. Beebeejaun stürzte und stellte sich daraufhin tot. Als sie bäuchlings auf dem Gehsteig lag, die Schuhe verstreut, passierte ein Google Street View-Fahrzeug die Gasse und nahm die Szenerie auf. Sie liefert damit ein unbeabsichtigtes, ironische Statement zu dem in Europa kritisierten Geo-Informationsdienst.