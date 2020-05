TopTimes wird SPORTaktiv

An den sechs Ausgaben pro Jahrgang ändert sich nichts. Am Fokus Aktivsport also Fitness, Laufen, Biken, Outdoor-Sport, Reisen flankiert von Service- und Trainingstipps ändert sich auch nichts. Ergänzt wird dieses Inhaltsspektrum um die Rubrik Auto aktiv. Klar, denn Sportler müssen ja in die Berge, ans Wasser, zu Marathons, etc. fahren.



SPORTaktiv nimmt für sich in Anspruch als "medialer Coach" für aktive Sportler zu fungieren. Das Magazin ist im Einzelverkauf sowie über die Vertriebspartner Intersport Eybl und Intersport Austria zu bekommen.



Mit der ersten umfirmierten, am 9. Februar 2012 erscheinenden Ausgabe, erhöht Styria Multi Media Men die Druckauflage des Magazins auf 90.000 Stück.