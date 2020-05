Tomorrow Focus kauft Zoover-Mehrheit

Tomorrow Focus bezahlt 21 Millionen Euro für diesen Mehrheitsanteil und das in bar. Das Unternehmen erwirbt die Anteile von Gründer Erwin Rooymans. Die weiteren 49 Prozent der Gesellschaftsanteile verbleiben derzeit noch in den Händen des weiteren Gründers Bas Rasker und von Altgesellschaftern.



Die verkaufenden Altgesellschafter und der Mehrheitseigentümer haben sich bereits darauf verständig auch die restlichen 49 Prozent zu übernehmen. Tomorrow Focus wird diese Anteil bis 2017 in Tranchen erwerben. An diese Stückelung sind auch die weiteren Kaufpreise, die wiederum von der künftigen betriebswirtschaftlichen Entwicklung von Webassets B.V. abhängig sind, gebunden.



Strategisch fügt Tomorrow Focus Zoover mit dem eigenen Online-Reisebüro Tjingo.nl und der Tochter HolidayCheck zusammen. Tjingo liefert Zoover Buchungstechnologie und mit HolidayCheck wird eine Austausch internationalen Contents durchgeführt.



Zoover liefert HolidayCheck weiters neues Expansionswachstum und beschleunigt dieses. Unter anderem auch dem Gebiet der Technik aus dem künftig Apps entspringen werden.



Zoover ist seit Mai 2009 in Österreich operativ tätig. Seit Anfang Juli erfolgt die Werbebewirtschaftung durch MairDuMont Media.



atmedia.at