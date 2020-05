Tomorrow Focus erwirbt letzte HolidayCheck-Anteile

HolidayCheck wird für die Geschäftsphase von Jänner bis Ende Mai 2013 mit einem zum Vergleichszeitraum 2012 "prozentual zweistelligen Umsatz- und EBITDA-Wachstum" von Tomorrow Focus ausgewiesen.



Das Unternehmen der Burda-Gruppe ist neben HolidayCheck noch mehrheitlich an drei weiteren Unternehmen, die Hotelbewertungs- und Reisebuchungsplattformen in europäischen Märkten betreiben beteiligt. Mit diesem Geschäftssegment peilt Tomorrow Focus in diesem Geschäftsjahr ein vermitteltes Bruttobuchungsvolumen im Ausmaß von "rund einer Milliarde Euro" an.