Toleranz-Programm

int // Die öffentlich-rechtliche türkische Rundfunkanstalt TRT startet am 1. Jänner mit TRT 6 ein kurdischsprachiges Programm. Damit sollen die in der Türkei, im Iran und im Irak lebende Kurden und auch die in Europa lebenden Kurden versorgt werden. Die Realisierung des Programm stellt eine Gratwanderung in der Türkei dar. TRT 6 soll auch als Alternative zum Sender Roj TV dienen. Das in Dänemark produzierte Programm gilt in der Türkei als Sprachrohr der Terrororganisation PKK. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Seite 39