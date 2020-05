TMG-Gruppe resümiert Gesamtleistung

Der Begriff Gesamtleistung ergibt sich aus der Pro-Forma-Zusammenfassung der Ergebnisse von börsennotierenden Unternehmen der Gruppe wie Odeon Film und CineMedia Film und Unternehmen ohne ähnlicher Publizitätspflichten.



Die TMG erzielte im vergangenen Wirtschaftsjahr ein Operating EBITDA von "mehr als 64 Millionen Euro". Die CinemaxX, an der Herbert Kloiber knapp über 75 Prozent der Anteil hält, erbrachte eine Gesamtleistung von 223 Millionen Euro, mit einem Operating EBITDA von 41 Millionen Euro und einem Gewinn vor Steuern in Höhe von 24 Millionen Euro.



Kloiber erklärte die Entwicklungen des Broadcasting-Bereichs der TMG, der sich im wesentlichen um die Sender Tele 5, ATV, ATV II und RTL II dreht, als "besonders erfreulich". Diesen sei "sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Steigerung von Marktanteile und Werbeeinnahmen gelungen und das deutlich".