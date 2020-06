TMG erwirbt Shannara Chronicles

Terry Brooks Fantasy-Romane der Shannara-Reihe werde von Sonar Entertainment als Serie verfilmt. Die Tele München Gruppe sicherte sich bereits die Ausstrahlungsrechte in der deutschsprachigen Marktregion der Shannara Chronicles. Die Medien-Gruppe wird dieser Rechte über alle Ausspielungsplattformen verwerten. Darüber hinaus auch unter dem Label Hot from the US in englischer Originalsprache.

Shannara spielt in einer Welt, tausende von Jahren nach dem Niedergang unserer Zivilisation. Diese Welt besteht aus den sogenannten Four Lands, dessen Bewohner eine Mischung mehrerer Rassen sind, darunter Elfen, Zwerge, Trolle, Gnome und Menschen.