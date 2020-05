Titelschutz-Journal für Österreich

at, de // rundy media expandiert mit seinem Titelschutz-Journal nach Österreich. Ab Juni wird es sowohl eine Print- wie auch eine Online-Version geben. Die Publikation ermöglicht die Inanspruchnahme von Titelschutz für Medienwerke. Weiters wird in den beiden Medien über Marken-, Urheber- und Medienrecht informiert. Das "Titelschutz-Journal Österreich startet mit einer Print-Auflage in Höhe von rund 1.000 Stück und geht an alle Stakeholder im Urheberrechtsbereich. atmedia.at