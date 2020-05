Tiroler Tageszeitung relauncht E-Paper

In dieser jüngsten E-Paper-Version scrollen deren Nutzer durch die Zeitungsinhalte. Ein Funktionalität, die sich auf die mobile Nutzung dieses digitalen Medien-Angebots auswirken soll. Weiters wurde dieses in drei Bereiche gegliedert, um damit über einen Seiten-Gesamtüberblick in den jeweiligen Inhalt, der gelesen werden soll, zu kommen. Dazu kommt eine Stichwort-Suche in Echtzeit.



Diese neue E-Paper-Version wurde von Lukas Letzner und Gregor Zoller, den beiden Chefs-vom-Dienst der Tiroler Tageszeitung entwickelt. Dabei wurde diese Edition auch internationalen Zeitungsstandards angepasst.