Tiroler Tageszeitung harmonisiert Marken-Auftritt

Transparenz von Online-Medien

Der Domain-Name bleibt gleich, jedoch heißt das Portal nun Tiroler Tageszeitung Online. Parallel zu dieser optischen Adaption wird das anonyme Kommentieren abgeschafft.



Das Medienunternehmen kündigt an, die Daten von registrierten tt.com-Nutzern auf deren inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen und deren Kommentare künftig unter ihrem richtigen Namen zu veröffentlichen. "Die Registrierung unter Klarnamen soll zur Versachlichung beitragen und für alle Teilnehmer eine Diskussion auf Augenhöher ermöglichen", erklärt Bernhard Greil, Bereichleiter Online und Marketing in der Moser Holding, die Neuerung, die unter dem Aspekt einer zu fördernden Transparenz in Online-Medien realisiert wurde.