Tiroler Branded Information

Acht Millionen Euro Zusatzbudget

Die Wetterinformationen aus acht Tiroler Tourismusregionen sind in siebensekündige Opener- und Closer-Trailer der Tirol Werbung eingebettet. Parallel dazu gehen im redaktionellen Teil von n-tv zwischen 21. November und 7. März sechs Reisespecials jeweils Samstag und Sonntag mit ijeweils vier Ausstrahlungszeiten on air. Diese werden auch für Streaming auf n-tv.de aufbereitet. Tirol Werbung verhandelt derzeit mit weiteren deutschen und österreichischen TV-Sendern über Winterwetter-Kooperationen. Für diese und weitere Werbeaktionen der Tirol Werbung stellte das Land Tirol Sondermittel in Höhe von acht Millionen Euro für die Zeit bis 2013 zur Verfügung.