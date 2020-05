atDie Moser Holding stellte am 26. Februar den Tiroler Anzeiger ein. Der Rubrikenmarkt-Titel wird aufgegeben um das Kleinanzeigen-Geschäft in der Tiroler Tageszeitung und auf tt.com zu fokussieren. Der Tiroler Anzeiger war im Jahr 1907 in Verlagsanstalt Tyrolia als Allgemeiner Tiroler Anzeiger gegründet worden und erschienen und wurde später umbenannt.