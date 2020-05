Tirol Milch-Etat für Publicis

Die Dame und die drei Herren sind keine Schauspieler sondern jene Menschen die verantwortlich sind, dass es ihren Kühen so gut geht, um die beste Milch an Tirol Milch und die Basis für weitere Milchprodukte zu liefern.



Für diese Kampagne ist die Publicis Group Austria verantwortlich. Die Agentur setzte sich im Mai 2011 in der Wettbewerbspräsentation um den Etat durch.



Tirol Milch bewirbt damit Vollmilch, Schlagobers, Sauerrahm und Fruchtjoghurt. Sowohl in Print als auch Hörfunk werden Aussagen der genannten Landwirte kommuniziert. Wie etwa: "Tiroler Fruchtjoghurt - schmeckt und ist gut für die Verdauung. Wie ein Schnaps halt, nur jugendfrei." Oder: "Mit dem Kochen ohne Schlagobers ist's wie mit dem Heiraten: am besten man lässt's bleiben."



