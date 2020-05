tipp3 bereit für Polen und die Ukraine

atLivewetten, Spezialwetten, offensive Quoten und Gratis-Quicktipps sind das Produkt-Inventar, das tipp3 in den kommenden Wochen zur UEFA Euro 2012 vermarktet. Das Unternehmen peilt während dieser Zeit ein Neukunden-Wachstum an. Die Affinität österreichischer Wettfans zur deutschen Nationalmannschaft spielt hierfür eine Rolle. Und diese Zuneigung zum Team schlägt sich in der Werbekommunikation von tipp3 nieder.