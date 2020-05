TimeWarner infiziert

usa // TimeWarner schließt das erste Quartal 2009 mit einem Wachstum des operativen Gewinns der Content Group um drei Prozent. Der Konzern insgesamt verbucht einen Umsatzrückgang um sieben Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar der auf die Entwicklung von AOL sowie die Geschäftsbereiche Medien und Film zurückzuführen ist. Chairman und CEO Jeff Bewkes kommentiert die Quartalszahlen so: "Our results keep us firmly on track to achieve our full-year business outlook."