Times-Auflage fällt

Paywalls für Abos

Laut Audit Bureau of Circulation (ABC) ist die Times-Auflage von Juli auf August um 1,67 Prozent gefallen. Diesen Rückgang kann man in Korrelation mit der kostenpflichtigen Nutzung von TheTimes.co.uk sehen. Der Verlag beabsichtigte auch mit der Einführung der digitalen Paywall mehr Abonnements der Tageszeitung zu verkaufen, in der der kostenfreie Zugang zu TheTimes.co.uk integriert ist.