intDie von einer Schuldenlast in Höhe von 2,8 Milliarden Euro geplagte TV-Produktionsfirma Endemol könnte den starken Arm von Time Warner zur Sanierung nutzen. Der Konzern legte Endemol ein Einstiegsangebot in Höhe von einer Milliarden Euro vor. Die Produktionsfirma muss seine Schulden in den Griff bekommen und erhielt von Kreditgebern bis Mitte November die bereits zweite Frist für Verhandlungen gesetzt.