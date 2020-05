usa // Donald Fries, Verlagsleiter des Time Magazine in Time Inc., tritt zurück. Mark Ford, Präsident der Time Inc. Newsmagazine-Gruppe, übernimmt einstweilen den Werbeverkauf des Time-Magazine. Der Titel steht derzeit vor einer entscheidenden Weichenstellung. Der schärfste Mitbewerber im US-Markt Newsweek wird derzeit einer Repositionierung unterzogen aus der sich für Time neue Chancen ergeben. In der zweiten Jahreshälfte 2008 steigert das Wochenmagazin seinen Einzelverkauf um 28 Prozent. Jedoch brach 2008, in Relation zu 2007, das Anzeigenseiten-Volumen um 19 Prozent ein.