Time Inc. testet Paid-Content-Hybrid

usa // Time Inc. beginnt Content-Bereiche des Online-Netzwerkes kostenpflichtig zu machen. Der Schritt ist Teil eines Tests in dessen Rahmen das Funktionieren von hybriden Geschäftsmodellen - die Kombination aus kostenlosem und kostenpflichtigem Inhalt als Produktangebot - erprobt und analysiert wird. Executive Vice President John Squires erklärte heute, dass Online-Medien der Time Warner-Gruppe in diesen Versuch integriert werden. Er kündigt erste Ergebnisse für Herbst beziehungsweise Ende des Jahres an.