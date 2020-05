Til yourself

at, de // zooom, Kreativ-Agentur für die Procter & Gamble-Marke Braun, geht mit einem für das Fernsehen und Internet gedrehten Spot on air und online. Til Schweiger, geboren um gut auszusehen, wird nach einer Braun bodycruZer-Rasur, von zwei Frauen gekidnappt. Schweiger macht das sichtlich Spaß. Im TV läuft eine 20-Sekunden-, im Web eine 28-Sekunden-Version. Im Web werden die Entführerinnen zu "Braun Style Force" und die Nutzer können in die Rolle von Schweiger schlümpfen und sich digital entführen lassen.