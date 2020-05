Til und Emma Schweiger machen Werbung

deDer deutsche Video-on-Demand-Anbieter Watchever setzt auf die öffentliche Wirkung von Til und Emma Schweiger. Vater und Tochter sind gemeinsam in drei 30-Sekunden-TV-Spots und einem 60-Sekunden-Online-Spot mit dem Director's Cut zu den Werbefilmen zu sehen. In dieser Kampagne werden Produkte und Services wie das Filme- und Serien-Angebot oder Abspielgeräte thematisiert. Das Erzähl- und Kreativkonzept ähnelt der in Österreich laufenden Sky-Kampagne mit Hans Krankl und seinem "Sohn". Til Schweiger führte auch Regie bei den folgenden Spots: