Til Schweigers zweiter Tatort wird noch blutiger

Es wird noch blutiger: Schauspieler Til Schweiger (50) kündigt für seinen zweiten Hamburger „ Tatort“ mehr Tote an. Die „Bild“-Zeitung vom Mittwoch zitierte den Filmstar („Keinohrhasen“) mit den Worten: „Im neuen ' Tatort' wird es mehr als sieben Tote geben.“ Die NDR-Produktion mit dem Arbeitstitel „Kopfgeld“ soll am 9. März ausgestrahlt werden.

Bereits vergangenes Jahr - am 10. März 2013 - war der Einstand von Schweiger als Ermittler in der beliebten ARD-Reihe der „ Tatort“ mit den meisten Leichen. Am Ende der Handlung von „Willkommen in Hamburg“ waren sieben Figuren gestorben.