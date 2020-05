at // Alexander Wrabetz und Gerd Bachers nächtliches Debattement wird fast durchgängig süffisant kommentiert. Für Norbert Mayer von der Presse verströmte Wrabetz "die Wehrlosigkeit einer Dose Tigerfutter". Mayers sarkastische Analyse: "Das Exekutivkomitee, das SPÖ und ÖVP für die Bestellung der ORF-Spitze planen, könnte man besser Exekutionskomitee nennen, denn auf der Strecke bleibt dabei der unabhängige Rundfunk. In diesem Punkt hat Bacher völlig recht: Die Politik wird einen gefügigen Nachfolger für Wrabetz finden, "der das alles noch weniger kann". Mayer hält die "Zeit für ein Volksbegehren gegen die dilettantischen Staatsfunker am Ballhausplatz" gekommen.