intTenacious D, das Duo Jack Black und Kyle Gass, veröffentlichten soeben den Veggie-Song Low Hangin' Fruit. Die beiden "Früchtchen" präsentieren, umringt von Melonen, Bananen, Pfirsichen, Trauben, Ananas, "Verdorbenes". "Enjoy these sweet, sweet Internets. We made it just for you", verrät Tenacious D. Hier gehts in deren Garten: