Ticketmaster expandiert mit Ticketmaster.at

Eine Kernkunden-Segment von Ticketmaster.at sind Veranstalter, die Entertainment-Angebote in Deutschland und Österreich vermarkten.



Den Hintergrund dieser Expansion stellt Mark Yovich, Präsident von Ticketmaster International, so dar: " Österreich ist der Markt in Europa, der die höchste Anzahl von Veranstaltungsbesuchen pro Kopf und Jahr verzeichnen kann. Und die mehr als 36 Millionen Touristen, die Österreich jährlich besuchen, erzeugen ein Kulturangebot in den Städten und Regionen des Marktes den wir sowohl national als auch international zu vermarkten helfen werden."



Darüber hinaus baut Ticketmaster seine internationale Marktpräsenz aus und ist in "mehr als 19 Märkten" vertreten.



Live Nation Entertainment besteht neben dem E-Commerce-Unternehmen Ticketmaster.com aus dem Konzert-Veranstalter Live Nation, dem Sponsoring- und Werbe-Unternehmen Live Nation Network und dem Künstler-Management Artist Nation.



Mit Ticketmaster.com erwirtschaftete der Konzern 2012 1,4 Milliarden US-Dollar Umsatz, der wiederum 23,6 Prozent des Live Nation Entertainment-Umsatzes ausmachte.