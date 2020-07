Ticketgarden.com will Ticket-Vorverkaufsmarkt bewegen

Das von Rosin genannte Marktpotenzial ist eine Folge aus, wie er erklärt, der teils manuellen Abwicklung von Ticket-Verkäufen in existierenden Vorverkaufssystemen und hohen Transaktionskosten, die den Verkauf von Tickets in unteren Preissegementen und für kleine Veranstalter unrentabel machen.



Rosin will diese, seiner Ansicht nach, Lücke im Ticket-Vorverkauf schließen, jegliche Preiskategorie ohne Aufschlag vertreiben und digital per Mail oder QR-Code an Käufer absetzen.



Auf Ticketgarden.com sollen Veranstalter ihre Angebot einstellen und sofort mit dem digitalen Verkauf ihrer Produkte beginnen. Käufe werden entweder via Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlt.



Dieser Marktplatz geht derzeit in Vollbetrieb. Zu dessen stationären Version liefert das Startup auch eine App, die für Apple und Android nutzende Konsumenten Zugang zu den von Ticketgarden.com gehandelten Vorverkaufsangeboten darstellt.