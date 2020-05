Thor vs. Darth Vader

intAm 28. April läuft die Verfilmung der Marvel-Comic-Serie Thor an. Dort treffen die Besucher Asgards auf den Donnergott Thor, den von Anthony Hopkins gespielten Odin und auf der Erde auf die von Natalie Portman dargestellte Wissenschafterin Jane Foster. Als Overture läuft derzeit der Viral-Spot Little Thor, der gekonnt den VW-Spot The Force mit Darth Vader en miniature, persifliert. Vergleichen sie die Kopie und das Original: