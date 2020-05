at"Liebe Kollegen! Hat jemand ein Thema für die Krone heute?" Mit dieser Frage wandte sich Angelika Feigl, Sprecherin von Bundeskanzler Werner Faymann am 18. August per Mail an ihre Kolleginnen und Kollegen in den SP-geführten Ministerien und der SPÖ-Parteizentrale. Auf die in dieser Causa ohnehin schiefe Optik angesprochen, verteidigt sich Feigl, dass sie dies auch für andere Medien machen würde.