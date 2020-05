The Voice of Germany mit Social-TV-App

de, atProSiebenSat.1 bindet die Zuschauer, der am Donnerstag, den 24. November, anlaufenden Musik-Show The Voice of Germany mit der TV-App "Connect" in die Gesamtinszenierung ein. Mit dieserm Service kann die Show via Smartphone, Tablet, PC und Laptop live mitverfolgt werden. Über die individuellen Facebook-Accounts sowie Smartphone-Apps werden die Zuschauer zur Interaktion eingeladen.