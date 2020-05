The Voice of Germany beginnt online und interaktiv

Fans der Show können sich hier vorab in ersten Blind Auditions die Gesangskünste jener Kandidaten anhören, die ab der nächsten Woche live vor den Coaches ihre TV-Feuertaufe machen. Sie spielen dabei um Punkte und Gewinne.



Die Teilnehmer dieser Audience-Aktivierungspromotion registrieren sich für das Team von einem der vier Voice of-Coaches. Danach wählen sie in den Auditions 16 Kandidaten. Dafür werden Punkte vergeben, die sich im Laufe der TV-Show mit dem tatsächlichen Auftritt der Kandidaten aus dem persönlichen Favoritenkreis vermehren oder mit deren Ausscheiden reduzieren.



Diese Audience-Promotion ist eng in das gesamte TV-Show-Geschehen eingeflochten. Es gibt dazu Votings, Sharing-Möglichkeiten mit anderen Fans und Video-Messages der Coaches, um die Community auf Trab zu halten und sie an die Show zu binden.



Das bereits in der ersten Staffel eingesetzte ProSieben Connect, eine Interaktions- und Community-Tool, soll in der zweiten Staffel noch mehr Echtzeit-Kommunikation mit den Voice of-Gemeinschaft vor allen Screens bringen. Und die Show soll als Social TV-Brand verankert werden.



Die Internet- und Social-Media-Betreuung des Formats liegt bei ProSiebenSat.1 Digital.