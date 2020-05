The Gentleman Creatives stärken sich

atEin Art Director und ein gelernter Architekt sind der Kern von The Gentleman Creatives. Mark Hinckley und Richard Ördög setzen nach einem Jahr Gentleman-Kreativität dazu an, eine Agentur zu werden, die mehr als nur die beiden ist. Jörg Pattiss, Babsi Heske und Robert Wagenlechner sind künftig in Ördögs und Hinckleys Kommunikationsprojekte verwickelt.