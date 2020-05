The Gap hilft durch den Festivalsommer

Dieser Guide entstand in Kooperation mit dem Österreichischen Jugendrotkreuz. Während The Gap die Festival-Highlights erörtert, steuert die Rettungsorganisation Wissenswertes um die Behebung bei und Hilfe im Falle der gängigsten Festival-Leiden - Alkoholvergiftung, Verstauchungen, Verbrennung, Schürfwunden, Sonnestich, etc. - bei. Im A6-Format gehalten, passt der Guide auch noch in den Schaft der Gummistiefel, ein Festival-Muss, der Besucher.